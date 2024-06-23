Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Севастополь

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших», — написал чиновник.
По его словам, глава государства поручил федеральным органам оказать необходимую помощь городу. В Севастополь направили самолет из Москвы. Детей планируется направить в лучшие московские больницы.
При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.