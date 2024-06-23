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17:00, 23 июня 2024Россия

Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Севастополь

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших», — написал чиновник.

По его словам, глава государства поручил федеральным органам оказать необходимую помощь городу. В Севастополь направили самолет из Москвы. Детей планируется направить в лучшие московские больницы.

При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

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