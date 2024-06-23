В Минобороны назвали США ответственными за удар по Севастополю

Ответственность за удар по Севастополю прежде всего несут США. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
По их данным, американские специалисты вводят полетные задания в ракеты, произведенные в Соединенных Штатах.
В оборонном ведомстве пообещали, что удар украинских войск по мирным жителям не останется без ответа.
При атаке ранения получили 124 человека. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.