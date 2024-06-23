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17:19, 23 июня 2024Россия

В Крыму объявили день траура

Аксенов объявил 24 июня днем траура в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Крыму 24 июня объявили днем траура. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя в городе 24 июня объявлен днем траура.

В воскресенье, 23 июня, около 12:15 Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны, дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты.

Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали более 100 человек, еще троих — одного взрослого и двух детей — спасти не удалось.

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