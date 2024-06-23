В Севастополе объявили 24 июня днем траура после обстрела ВСУ

Развожаев: 24 июня будет днем траура в Севастополе из-за обстрела ВСУ

В связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя в городе 24 июня объявлен днем траура. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — написал чиновник.

Помимо того, на зданиях государственных и муниципальных учреждений приспустят флаги.

При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.