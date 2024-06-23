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17:10, 23 июня 2024Россия

Мурашко взял на личный контроль помощь пострадавшим в Севастополе

Министр здравоохранения РФ Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в Крыму

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате падения ракет ATACMS на пляж Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

По словам Кузнецова, в данный момент продолжается эвакуация пострадавших в больницы Севастополя, на месте трагедии работают более 20 бригад скорой помощи. Для оказания медицинской помощи раненым привлечены врачи из других регионов, в том числе из Республики Крым.

В воскресенье, 23 июня, около 12:15 Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны, дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали почти 100 человек, еще троих — одного взрослого и двух детей — спасти не удалось.

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