10:48, 29 сентября 2025

В Севастополе ограничили продажу бензина

Глава Севастополя Развожаев объяснил ограничение продажи бензина в одни руки
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

С понедельника, 29 сентября, в Севастополе введено ограничение продажи бензина марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92 на всех заправках сети ТЭС. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Михаил Развожаев.

В одни руки будут отпускать не более 30 литров, при этом заливать его можно как в бензобак, так и в канистру. Власти рассчитывают, что такой режим позволит постепенно накопить топливо на всех заправках, чтобы те вернулись к обычному графику работы.

Чиновник заверил, что бензин в город привозится в «режиме нон-стоп», но ажиотаж на АЗС не позволяет работать как раньше. Позднее он пообещал опубликовать список заправок, на которых будет доступен в свободной продаже бензин Аи-95NP.

По словам Развожаева, ограничивать продажу дизельного топлива власти не планируют. Между тем в комментариях к сообщению подписчики канала губернатора жалуются, что вынуждены простаивать в очередях на заправки до шести часов, на заправках другой сети бензина нет, а стоимость на ТЭС в последнее время резко выросла.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксенов объяснил, что перебои с топливом на полуострове связаны с сокращением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По оценке «ОМТ-Консалт» на начало прошлой недели, в Крыму и Севастополе возможности продавать топливо лишилась уже половина заправок.

Одной из причин проблем с топливом остаются внеплановые ремонты на НПЗ, связанные с ударами беспилотников. Так, на прошлой неделе очередные повреждения получил Афипский НПЗ.

