05:34, 26 сентября 2025

В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА

Оперштаб: Из-за падения обломков БПЛА загорелся НПЗ на Кубани
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Ростове

В Краснодарском крае возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Причиной послужило падение обломков беспилотника, сообщили в оперштабе региона.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Уточняется, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его уже ликвидировали.

Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных и специальных служб.

Ранее сообщалось о взрывах над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Предположительно, там системы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники.

