Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Над Ростовом-на-Дону и Таганрогом прогремели взрывы

В небе над Ростовом-на-Дону и Таганрогом прогремело несколько взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, города атакуют беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В общем было слышно около шести-семи взрывов. В Ростов-на-Дону громкие звуки были слышны в западной части, а в Таганроге в северной», — говорится в сообщении. Согласно предварительной информации, дроны были сбиты системами противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС-2. Беспилотник был сбит, на работу станции это никак не повлияло.