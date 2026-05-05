Раскрыта мотивация двух российских школьников совершить теракт

В Курганской области двух подростков обвинили в теракте

В Курганской области двух 16-летних подростков обвинили в теракте после поджога оборудования на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в октябре 2025 года двое юношей в Telegram списались с третьим лицом и получили предложение за 25 тысяч рублей поджечь железнодорожное оборудование в городе. Молодых людей взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в деле бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова появился новый эпизод закупки для нужд СВО дронов ненадлежащего качества по завышенной цене.