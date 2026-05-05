Выявлены новые многомиллионные хищения на закупках дронов в России

В деле бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова появился эпизод закупки для нужд СВО дронов ненадлежащего качества по завышенной цене. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, технические характеристики дронов не отвечали требованиям, необходимым для выполнения задач в зоне СВО. Поставщик скрылся, его объявили в розыск. Ущерб оценен в 90 миллионов рублей.

В декабре 2025 года суд приговорил Власова к 11 годам колонии. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали во время оперативного эксперимента при передаче трех миллионов рублей.