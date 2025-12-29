Бизнесмен сдал вымогавшего деньги российского вице-губернатора

Суд приговорил к 11 годам колонии экс-вице-губернатора Кубани Власова за взятку

Первомайский районный суд Краснодарского края приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, потребовавшего взятку у бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов и прокуратуре Кубани.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему назначен штраф 90 миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 12 лет после отбытия наказания.

Следствие и суд установили, что Власов курировал на своем посту департамент строительства и узнал, что гендиректор «Региональной строительной компании Краснодарского края» (НАО «РСК КК») получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций. 18 мая 2024 года вице-губернатор потребовал от бизнесмена делиться с ним получаемыми доходами, пообещав свое покровительство и финансирование. Тот согласился и сдал чиновника правоохранительным органам.

Во время оперативного эксперимента при передаче трех миллионов рублей Власова задержали. Он свою вину не признал.