Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

В Уфе суд арестовал на два месяца главу УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
По данным издания, задержанного ранее главу УФСИН Башкирии Дзюбу суд арестовал на два месяца.
Сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН задержали начальника ведомства по региону Дзюбу. В отношении его была начата служебная проверка.
По данным ведомства, глава УФСИН забрал у сотрудников 3,4 миллиона рублей якобы для представительских нужд.
Ранее сообщалось, что руководитель УФСИН российского региона забирал премии у подчиненных и попался.