Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

В Уфе суд арестовал на два месяца главу УФСИН Башкирии Дзюбу

В Уфе суд арестовал на два месяца главу УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным издания, задержанного ранее главу УФСИН Башкирии Дзюбу суд арестовал на два месяца.

Сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН задержали начальника ведомства по региону Дзюбу. В отношении его была начата служебная проверка.

По данным ведомства, глава УФСИН забрал у сотрудников 3,4 миллиона рублей якобы для представительских нужд.

Ранее сообщалось, что руководитель УФСИН российского региона забирал премии у подчиненных и попался.