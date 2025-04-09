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14:27, 9 апреля 2025Силовые структуры

В отношении задержанного руководителя УФСИН российского региона начали служебную проверку

В Уфе начали служебную проверку задержанного главы УФСИН Башкирии Дзюбы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

В Уфе начали служебную проверку в отношении задержанного главы УФСИН Башкирии Владислава Дзюбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН задержали начальника ведомства по региону Дзюбу.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что руководитель УФСИН российского региона забирал премии у подчиненных и попался.

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