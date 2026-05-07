18:19, 7 мая 2026

Россиянам предрекли изменение отношения к отечественному автопрому

Марина Аверкина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Новый кроссовер «АвтоВАЗа» Lada Azimut способен изменить отношение покупателей к отечественному автопрому в лучшую сторону. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Глава «Ростеха» также сообщил, что ежегодный тираж новинки достигнет 70 тысяч автомобилей. «Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону», — подчеркнул он.

Старт производства кроссовера Lada Azimut намечен на сентябрь 2026 года. Впервые автомобиль был представлен в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме.

В базовой версии машину оснастят модернизированными моторами собственной разработки. Это будут атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно, работающие в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В перспективе в моторной линейке появится турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, совмещенный с традиционным «автоматом».

Ранее на сайте Федерального института промышленной собственности появилась информация о патенте на образец легковой машины, в которой легко узнается прототип Niva Vision. В январе 2025 года «АвтоВАЗ» представил концепт Т-134. Серийная машина будет строиться на платформе Vesta.

