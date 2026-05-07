«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн нового кроссовера

«АвтоВАЗ» зарегистрировал новую Niva на платформе Vesta

На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась информация о патенте на образец легковой машины, в которой легко узнается прототип Niva Vision. Сайт «Лада.Онлайн» опубликовал историю появления этой версии.

Авторами промышленного образца в документе значатся Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн. Но в списке не оказалось вице-президента и директора по дизайну Lada Жана-Филиппа Салара, который в 2021 году первым сообщил о создании прототипа «Нивы» следующего поколения. Тогда он говорил, что главной его целью является создание «отличного дизайна Lada, мощного и сильного», который «понравится» всем.

В начале 2021 года группа Renault обнародовала глобальную стратегию Renaulution, которая в том числе затрагивала российскую марку — планировалось ее объединение с Dacia. В соответствии с этими планами новая Niva B-класса должна была дебютировать в 2024 году. Внедорожник проектировали в двух исполнениях: с компактной и с удлиненной колесной базой. В основе была платформа CMF-B-LS.

По неофициальным сведениям, рассматривалось две модификации: асфальтовая и внедорожная. У последней подключение задней оси предполагалось реализовать через электромагнитную муфту или с помощью редуктора с двумя бортовыми пакетами фрикционов. Также планировалась понижающая передача.

Предусматривалось три варианта моторов. Речь шла об атмосферном двигателе ВАЗ 21179 объемом 1,8 литра и шестиступенчатой механической коробке передач Renault или в паре с вариатором Jatco, а также турбированном двигателе Renault объемом 1,3 литра с вариатором Jatco.

После выхода Renault из числа акционеров российского автоконцерна проект свернули, но в 2023 году появились разговоры о том, что завод вернулся к разработке новой Niva на другой платформе. В январе 2025 года «АвтоВАЗ» представил концепт Т-134. Серийная машина будет строиться на платформе Vesta.

