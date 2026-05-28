В российском регионе мужчина изнасиловал молодую девушку

В Подмосковье мужчина изнасиловал молодую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.
По данным следствия, в городском округе Красногорск приезжий совершил насильственные действия в отношении 18-летней девушки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам.
Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девушку в лифте жилого дома.