В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

Депутат Колесник: В случае опасности Параду Победы удар будет по центру Киева

В случае любого поползновения на безопасность Парада Победы во время его прохождения 9 мая, ответ будет в виде удара по центру Киева, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Киев собирается устроить пролет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Москвой во время парада на День Победы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Депутат отметил, что активность ВСУ над Москвой будет расценена как угроза безопасности и ответ на это будет однозначный. По его словам, глава Украины все четко объяснил, чтобы Россия понимала, как действовать и куда бить в случае провокаций.

«Как ни странно, вот президент Владимир Зеленский все больше и больше разъясняет России, что и как надо делать. Ну, собственно, мы же не можем обмануть его в ожиданиях. Поэтому еще раз говорю. Пусть ждут, если что. В случае любого намека на агрессию на парад, даже не какой-то там пролет дронов. Не дай бог кто-то появится, будет нанесен удар по центру Киева. Вот с этим и живут», — сказал Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по Параду Победы в Москве. Он заявил, что 9 мая над Москвой могут пролететь украинские дроны.