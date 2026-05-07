Раскрыты последствия удара ВСУ по Брянску

Богомаз: Из-за атаки ВСУ на Брянск пострадали 13 человек, включая ребенка

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск тринадцать человек получили ранения, включая одного ребенка. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор уточнил, что удары наносились по жилым домам.

По его словам, вследствие атаки повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. «Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Брянск. По словам местных жителей, около 1:20 в городе начали раздаваться взрывы, всего было слышно не менее 5-7 громких звуков.