Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:10, 7 мая 2026Россия

Раскрыты последствия удара ВСУ по Брянску

Богомаз: Из-за атаки ВСУ на Брянск пострадали 13 человек, включая ребенка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск тринадцать человек получили ранения, включая одного ребенка. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор уточнил, что удары наносились по жилым домам.

По его словам, вследствие атаки повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. «Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Брянск. По словам местных жителей, около 1:20 в городе начали раздаваться взрывы, всего было слышно не менее 5-7 громких звуков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    В Германии раскрыли детали нового коррупционного скандала с Зеленским

    Дачникам напомнили о требованиях к забору на участке

    Опубликована предсмертная записка Эпштейна

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Брянску

    Описана текущая стратегия Трампа по Ирану

    Парень разом отомстил всем соседям за грубость и высокомерность

    Выявлена скрытая опасность средств для набора мышц

    39 человек за две недели стали жертвами самосудов из-за обвинений в краже пенисов

    54-летняя Кармен Электра обнажила грудь на камеру и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok