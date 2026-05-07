Над российским городом прогремела серия взрывов

Shot: Над Брянском и областью прозвучали взрывы на фоне атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Брянск, в городе прогремела серия взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, они начали раздаваться около 1:20, всего было слышно не менее 5-7 громких звуков в разных частях города. Кроме того, несколько взрывов прозвучало в пригороде Брянска. Очевидцы также рассказали о гуле мотора и вспышках в небе.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее ВСУ выпустили беспилотники по Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областям, Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Всего было сбито 46 дронов.