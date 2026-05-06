Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:53, 6 мая 2026Россия

Украина выпустила десятки беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над Россией за 13 часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше четырех десятков беспилотников по регионам России за 13 часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Адыгея. Попытки атак были предприняты в период с 08:00 до 21:00 по московскому времени, всего уничтожено 46 беспилотников.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном ударе ВСУ по региону. Он уточнил, что атаке подверглись села Дмитриевка, Новая Таволжанка, Верхнеберезово, Ясные Зори, Бочковка, Акулиновка, Сергиевка и поселок Борисовка. Во всех населенных пунктах зафиксированы повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

    «Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

    Россиянам назвали три подешевевшие в апреле модели машин

    Украина выпустила десятки беспилотников по России

    На Западе признали неприятную правду о России

    Жена Канье Уэста в прозрачном наряде и без трусов попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok