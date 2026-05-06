Украина выпустила десятки беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над Россией за 13 часов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше четырех десятков беспилотников по регионам России за 13 часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Адыгея. Попытки атак были предприняты в период с 08:00 до 21:00 по московскому времени, всего уничтожено 46 беспилотников.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном ударе ВСУ по региону. Он уточнил, что атаке подверглись села Дмитриевка, Новая Таволжанка, Верхнеберезово, Ясные Зори, Бочковка, Акулиновка, Сергиевка и поселок Борисовка. Во всех населенных пунктах зафиксированы повреждения.