На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

ВС РФ уничтожили большой склад боеприпасов ВСУ в Малой Даниловке под Харьковом

Большой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в поселке Малая Даниловка под Харьковом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Украинское командование разместило объект посреди жилой застройки. По заявлению главы поселения Александра Гололобова, в результате прилета зафиксированы «разрушения беспрецедентного масштаба». Он раскрыл, что повреждения получили 250 строений на 20 улицах, уничтожены два предприятия, также в поселке пропал свет.

5 мая по Малой Даниловке был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Позднее в сети появились кадры, на которых видна вторичная детонация боеприпасов в горящих постройках. О жертвах среди мирного населения не сообщалось.

Военкор Евгений Поддубный подтвердил, что от удара ВС РФ на воздух взлетели склады с боекомплектами, а также пункт временной дислокации бойцов ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пояснил, что Малая Даниловка граничит с населенным пунктом Дергачи, который стал логистическим хабом для ВСУ. «Прилетело куда надо», — резюмировал он.

ВСУ продолжают использовать мирное население как живой щит

В декабре 2025 года стало известно, что ВСУ фактически взяли в заложники полтысячи жителей Купянска-Узлового, чтобы прикрываться от фугасных авиабомб (ФАБ). «Почти все мирные жители, которые пытались уйти, попали под расстрел. Людей используют как живой щит», — узнали авторы Telegram-канала «Иди и смотри». Отмечается, что украинские военные пошли на такой шаг из-за страха перед трехтонными бомбам. Также в сети появились расшифровки радиоперехватов, в которых командование ВСУ отдало приказ стрелять по бегущему из Купянска гражданскому населению.

В том же месяце военнослужащие российской группировки войск «Центр» рассказали, что ВСУ неоднократно убивали дронами-камикадзе мирных жителей, покидающих Красноармейск. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» назвал это преступление геноцидом по отношению к украинскому народу со стороны собственных военнослужащих.

Россия нанесла удар возмездия

5 мая Российская армия нанесла по Украине масштабный удар возмездия. Помимо Харьковской области, взрывы были слышны в Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской областях, а также в Киеве и окрестностях столицы.

По заявлению Минобороны РФ, целями удара стали объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемые в интересах ВСУ. В ведомстве добавили, что все цели ударов достигнуты. Они стали ответом на угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар во время парада в честь празднования 9 Мая.