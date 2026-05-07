Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:37, 7 мая 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

ВС РФ уничтожили большой склад боеприпасов ВСУ в Малой Даниловке под Харьковом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Chalyi / Reuters

Большой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в поселке Малая Даниловка под Харьковом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Украинское командование разместило объект посреди жилой застройки. По заявлению главы поселения Александра Гололобова, в результате прилета зафиксированы «разрушения беспрецедентного масштаба». Он раскрыл, что повреждения получили 250 строений на 20 улицах, уничтожены два предприятия, также в поселке пропал свет.

5 мая по Малой Даниловке был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Позднее в сети появились кадры, на которых видна вторичная детонация боеприпасов в горящих постройках. О жертвах среди мирного населения не сообщалось.

Материалы по теме:
«Я приехал сюда за деньгами» Как в ВСУ вербуют тысячи латиноамериканцев и что ждет иностранных наемников на Украине?
«Я приехал сюда за деньгами»Как в ВСУ вербуют тысячи латиноамериканцев и что ждет иностранных наемников на Украине?
30 апреля 2026
«Болезненную реальность надо признать» Командир расчета БПЛА — о боях за Доброполье, тактике пилотов ВСУ и главной проблеме фронта
«Болезненную реальность надо признать»Командир расчета БПЛА — о боях за Доброполье, тактике пилотов ВСУ и главной проблеме фронта
4 мая 2026

Военкор Евгений Поддубный подтвердил, что от удара ВС РФ на воздух взлетели склады с боекомплектами, а также пункт временной дислокации бойцов ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пояснил, что Малая Даниловка граничит с населенным пунктом Дергачи, который стал логистическим хабом для ВСУ. «Прилетело куда надо», — резюмировал он.

ВСУ продолжают использовать мирное население как живой щит

В декабре 2025 года стало известно, что ВСУ фактически взяли в заложники полтысячи жителей Купянска-Узлового, чтобы прикрываться от фугасных авиабомб (ФАБ). «Почти все мирные жители, которые пытались уйти, попали под расстрел. Людей используют как живой щит», — узнали авторы Telegram-канала «Иди и смотри». Отмечается, что украинские военные пошли на такой шаг из-за страха перед трехтонными бомбам. Также в сети появились расшифровки радиоперехватов, в которых командование ВСУ отдало приказ стрелять по бегущему из Купянска гражданскому населению.

В том же месяце военнослужащие российской группировки войск «Центр» рассказали, что ВСУ неоднократно убивали дронами-камикадзе мирных жителей, покидающих Красноармейск. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» назвал это преступление геноцидом по отношению к украинскому народу со стороны собственных военнослужащих.

Материалы по теме:
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
«Нужен мир, не перемирие»Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
15 апреля 2026
«Наша юность прошла в огне» Как российские артиллеристы пятый год воюют в «зоне смерти» и где берут силы, чтобы сражаться
«Наша юность прошла в огне»Как российские артиллеристы пятый год воюют в «зоне смерти» и где берут силы, чтобы сражаться
23 апреля 2026

Россия нанесла удар возмездия

5 мая Российская армия нанесла по Украине масштабный удар возмездия. Помимо Харьковской области, взрывы были слышны в Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской областях, а также в Киеве и окрестностях столицы.

По заявлению Минобороны РФ, целями удара стали объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемые в интересах ВСУ. В ведомстве добавили, что все цели ударов достигнуты. Они стали ответом на угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар во время парада в честь празднования 9 Мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Собянин сообщил о новой атаке украинских беспилотников на Москву

    Microsoft обвинили в обмане геймеров

    Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

    Блогерша описала отличие европейцев от россиян словами «наши стесняются это сказать»

    Эксперт Милешкин оценил новые парковочные льготы для некоторых водителей

    Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

    В США определили доминирующую сторону конфликта на Украине

    В США заявили о «тяжелых» последствиях поддержки Украины для Европы

    Названы самые уязвимые перед солнцем части автомобиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok