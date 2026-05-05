Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

5 мая Российская армия нанесла групповой удар возмездия по объектам обороно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики Украины. Об этом заявили в Минобороны России.
За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности (...) по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ
В ведомстве добавили, что все цели ударов достигнуты. Они стали ответом на угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар во время парада в честь празднования 9 Мая.
Наутро Зеленский сообщил о серии ударов по критической инфраструктуре страны.
В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру. (...) В Павлограде была повреждена линия электропередачи
По каким регионам нанесли удары
Военный блогер Борис Рожин объяснил, что сообщения об ударах по Украине сейчас в СМИ встречаются реже. Это, отмечает он, формирует искаженную картину динамики боевых действий.
По словам блогера, за прошедшую ночь они были зафиксированы в следующем количестве:
- Сумская область — 20+ ударов;
- Харьковская область — 10+ ударов;
- Днепропетровская область — 5+ ударов;
- Николаевская область — 6+ ударов;
- Полтавская область — 8+ ударов;
- Киев и область — 8+ ударов;
- Одесская область — 3 удара
Эксперт подчеркнул, что география ударов прямо зависит от того, как попавшая под удар территория отвечала интересам снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Приграничные районы, логистические узлы, центры управления и портовая инфраструктура. Отмечается повторяемость ударов по отдельным районам, что может свидетельствовать о поэтапной доработке целей
Масштабные пожары в Одессе
Одним из примеров доработки целей являются обстрелы портовой инфраструктуры в Одессе. Сообщалось, что после удара армии России над городом поднялся огромный столб густого черного дыма: на месте прилета начался мощный пожар.
Чуть позже военный журналист Евгений Поддубный сообщил о новом ударе дронами типа «Герань» по портовой инфраструктуре Одессы. «На месте удара начался масштабный пожар», — подчеркнул он.
В нескольких регионах Украины повреждена логистика ВСУ
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях были нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Она является составляющей логистики украинской армии, по которой к линии фронта доставляются необходимые ресурсы.
Кроме того, в Полтавской области удар был нанесен по критической инфраструктуре. «Прилеты зафиксированы по территории одного из крупных промышленных предприятий», — уточнил военблогер Семен Пегов.
Тысячи домов остались без газа после удара
В Полтаве удар также был нанесен по газовой инфраструктуре Украины. Семен Пегов уточнил, что в результате был разгерметизирован газопровод.
Почти три с половиной тысячи абонентов (3480 домов) остаются без газа