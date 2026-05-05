Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

Минобороны России заявило о групповом ударе возмездия по Украине

5 мая Российская армия нанесла групповой удар возмездия по объектам обороно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики Украины. Об этом заявили в Минобороны России.

За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности (...) по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ Минобороны РФ

В ведомстве добавили, что все цели ударов достигнуты. Они стали ответом на угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар во время парада в честь празднования 9 Мая.

Наутро Зеленский сообщил о серии ударов по критической инфраструктуре страны.

В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру. (...) В Павлограде была повреждена линия электропередачи Владимир Зеленский президент Украины

По каким регионам нанесли удары

Военный блогер Борис Рожин объяснил, что сообщения об ударах по Украине сейчас в СМИ встречаются реже. Это, отмечает он, формирует искаженную картину динамики боевых действий.

По словам блогера, за прошедшую ночь они были зафиксированы в следующем количестве:

Сумская область — 20+ ударов;

Харьковская область — 10+ ударов;

Днепропетровская область — 5+ ударов;

Николаевская область — 6+ ударов;

Полтавская область — 8+ ударов;

Киев и область — 8+ ударов;

Одесская область — 3 удара

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Эксперт подчеркнул, что география ударов прямо зависит от того, как попавшая под удар территория отвечала интересам снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Приграничные районы, логистические узлы, центры управления и портовая инфраструктура. Отмечается повторяемость ударов по отдельным районам, что может свидетельствовать о поэтапной доработке целей Борис Рожин военный блогер

Масштабные пожары в Одессе

Одним из примеров доработки целей являются обстрелы портовой инфраструктуры в Одессе. Сообщалось, что после удара армии России над городом поднялся огромный столб густого черного дыма: на месте прилета начался мощный пожар.

Чуть позже военный журналист Евгений Поддубный сообщил о новом ударе дронами типа «Герань» по портовой инфраструктуре Одессы. «На месте удара начался масштабный пожар», — подчеркнул он.

Фото: ГСЧС Украины

В нескольких регионах Украины повреждена логистика ВСУ

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях были нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Она является составляющей логистики украинской армии, по которой к линии фронта доставляются необходимые ресурсы.

Кроме того, в Полтавской области удар был нанесен по критической инфраструктуре. «Прилеты зафиксированы по территории одного из крупных промышленных предприятий», — уточнил военблогер Семен Пегов.

Тысячи домов остались без газа после удара

В Полтаве удар также был нанесен по газовой инфраструктуре Украины. Семен Пегов уточнил, что в результате был разгерметизирован газопровод.