16:20, 4 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения об убийстве ВСУ мирных жителей Красноармейска

Депутат Швыткин назвал убийства ВСУ мирных жителей Красноармейска геноцидом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Убийства военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей Красноармейска — это геноцид, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что ВСУ неоднократно убивали дронами-камикадзе мирных жителей, покидающих Красноармейск.

«Во-первых, это недопустимо — воевать против мирного населения. Во-вторых, это еще раз говорит о геноциде по отношению к украинскому народу со стороны военнослужащих ВСУ. В-третьих, это еще раз говорит о том, что ВСУ прикрываются мирным населением как живым щитом и в случае неподчинения оно уничтожается, в том числе дронами-камикадзе, что вызывает недоумение и возмущение у всех нормальных людей», — высказался депутат.

Парламентарий убежден, что международное сообщество должно дать соответствующую оценку этим фактам, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позже Путин назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.

