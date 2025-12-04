Реклама

05:31, 4 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно об убийстве украинскими военными мирных жителей Красноармейска

РИА Новости: ВСУ убивали дронами покидающих Красноармейск мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно убивали дронами-камикадзе мирных жителей, покидающих город. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир роты из 30-й мотострелковой бригады Дорошев Геннадий рассказал, что украинские военные уничтожили мирное население дронами. «То есть даже не одним, а на одного человека по пять, по шесть отправляли», — сообщил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позже Путин назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.

