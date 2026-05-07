Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:49, 7 мая 2026Бывший СССР

На Украине описали последствия прилета по складу боеприпасов под Харьковом

RusVesna: Большой склад боеприпасов ВСУ уничтожен под Харьковом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Большой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в поселке Малая Даниловка под Харьковом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Украинское командование разместило объект посреди жилой застройки. По заявлению главы поселения Александра Гололобова, в результате прилета зафиксированы «разрушения беспрецедентного масштаба». Он раскрыл, что повреждения получили 250 строений на 20 улицах, уничтожены два предприятия, также в поселке пропал свет.

5 мая по Малой Даниловке был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Позднее в сети появились кадры, на которых видна вторичная детонация боеприпасов в горящих постройках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    Дмитриев посоветовал Lufthansa дозаправлять свои самолеты в России

    Белый дом назвал одну из главных угроз США

    Москвичам назвали способ защититься от мошенников во время отпуска

    Девушка задумалась о разрыве отношений с лучшей подругой по неожиданной причине

    В Британии сделали вывод о России после слов Медведева о «животном страхе» Европы

    Стало известно о встрече переговорщика от Украины с Уиткоффом

    В США предупредили Трампа о последствиях одного шага против России

    35-летняя учительница ораторского искусства изнасиловала подростка

    Apple заплатит за отсталость iOS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok