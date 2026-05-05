В Харькове произошли мощные взрывы

Мощные взрывы произошли Малой Даниловке на окраине Харькова

На северо-западной окраине Харькова произошли мощные взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Малая Даниловка. Известно, что всего произошло несколько взрывов, однако их точное число и время происшествия не раскрываются.

Информацию о серии взрывов в населенном пункте также подтвердил его глава Александр Гололобов. Его слова в своем Telegram-канале опубликовало «Общественное».

Ранее на видео попала атака беспилотников на Харьков. Утверждается, что на записи запечатлены удары российских БПЛА «Герань-2».