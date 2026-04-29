Мощные удары дронов-камикадзе «Герань-2» по Харькову попали на видео

В Харькове нанесен удар по объекту инфраструктуры в Основянском районе города. Как свидетельствуют опубликованные Telegram-каналом «Военный Осведомитель» кадры, атаку совершили беспилотники-камикадзе «Герань-2».

Информация о последствиях прилета, разрушениях и возможных жертвах на данный момент не уточняется.

До этого безуспешная попытка дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео. Также были опубликованы кадры боестолкновения в Волчанском районе Харьковской области.