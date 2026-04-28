Безуспешная попытка дронов ВСУ пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео

Дроны-камикадзе ВСУ не смогли пробить ангары с «Искандерами» под Симферополем

Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал кадры, на которых запечатлены безуспешные попытки украинских дронов-камикадзе поразить защитные ангары на территории бывшей ракетной базы в районе села Овражки под Симферополем.

По заявлениям противника, именно там расположены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Как видно на кадрах, все очаги возгорания от попаданий беспилотников находятся снаружи укрытий.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета FP-9 украинской компании Fire Point, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М», может представлять угрозу для тыловых объектов России.