Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:50, 28 апреля 2026

Опасность украинского аналога «Искандера» оценили

Украинские баллистические ракеты FP-9 могут представлять угрозу для Москвы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

Баллистическая ракета FP-9 украинской компании Fire Point, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М», может представлять угрозу для тыловых объектов России. Опасность ракеты оценил Telegram-канал «Военная хроника».

«Данное изделие следует рассматривать как прямую угрозу для стратегических объектов тыла в европейской части Российской Федерации, включая Москву и область», — говорится в сообщении.

Автор допустил, что дальность полета ракеты составит 700-855 километров, а скорость может достигать 2100 метров в секунду на активном участке траектории. Считается, что FP-9 сможет нести боевую часть весом до 800 килограммов.

Отмечается, что представленный демонстратор FP-9 визуально схож с «Искандером» и ракетой украинского проекта «Гром-2». Как пишет канал, новая разработка может быть прямым развитием этих систем.

Ранее в апреле Киев показал ракеты FP-7 и FP-9 на выставке в Польше. FP-7 с дальностью полета около 300 километров считают аналогом американской ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

    Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok