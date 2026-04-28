Опасность украинского аналога «Искандера» оценили

Украинские баллистические ракеты FP-9 могут представлять угрозу для Москвы

Баллистическая ракета FP-9 украинской компании Fire Point, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М», может представлять угрозу для тыловых объектов России. Опасность ракеты оценил Telegram-канал «Военная хроника».

«Данное изделие следует рассматривать как прямую угрозу для стратегических объектов тыла в европейской части Российской Федерации, включая Москву и область», — говорится в сообщении.

Автор допустил, что дальность полета ракеты составит 700-855 километров, а скорость может достигать 2100 метров в секунду на активном участке траектории. Считается, что FP-9 сможет нести боевую часть весом до 800 килограммов.

Отмечается, что представленный демонстратор FP-9 визуально схож с «Искандером» и ракетой украинского проекта «Гром-2». Как пишет канал, новая разработка может быть прямым развитием этих систем.

Ранее в апреле Киев показал ракеты FP-7 и FP-9 на выставке в Польше. FP-7 с дальностью полета около 300 километров считают аналогом американской ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS).