Опубликовано видео эпичного уничтожения бронемашины ВСУ

Опубликованы кадры боестолкновения в Волчанском районе Харьковской области. Их разместил Telegram-канал «Северный Ветер».

Как сообщается, российская разведка засекла перемещение боевой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белый Колодезь. Дроноводы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» поразили бронеавтомобиль «Козак».

Подчеркивается, что украинская армия продолжает безуспешные попытки остановить продвижение российских войск в этом районе. По данным источника, командование вынуждено перебрасывать к линии соприкосновения дополнительные силы, которые несут потери.

До этого безуспешная попытка дронов ВСУ пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео.