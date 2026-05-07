Раскрыты детали одной из самых масштабных атак ВСУ на Россию

Губернатор Богомаз: Удар, при котором пострадали 13 человек, наносился 121 БПЛА

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области, при котором пострадали 13 человек, наносился с помощью 121 беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Эти детали одной из самых масштабных атак по России раскрыл губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, атаку в регионе отражали сразу несколько подразделений — средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России, мобильные огневые группы БАРС, а также подразделения спецназа Росгвардии и отряды полиции.

«Работают оперативные и экстренные службы», — объявил он.

Атака ВСУ на Россию в ночь на 7 мая стала одной из самых массированных — всего, по данным Минобороны, над страной сбили 347 украинских БПЛА. Атака была совершена на фоне «режима тишины», который объявил Владимир Зеленский.