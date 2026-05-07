ВСУ ударили дронами-камикадзе по российскому городу

Shot: ВСУ атаковали Таганрог дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Таганрог дронами-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Они рассказали, что за пятнадцать минут в городе прогремело минимум пять взрывов, также слышны звуки сирен воздушной тревоги. Атаку дронов отражают средства противовоздушной обороны (ПВО). Местные власти попросили жителей укрыться в безопасном месте.

Незадолго до этого серия взрывов прогремела над Брянском. По данным Shot, он также подвергся атаке украинских беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.