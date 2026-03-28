Шарий: Латвия закрыло небо для полетов перед появлением дронов ВСУ

Перед появлением дронов ВСУ над территорией Латвии в прибалтийской республике закрывали небо для гражданских полетов. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его сведениям, Рига выпустила предупреждение, что в регионе с 23 по 24 марта будут проводиться учебные полеты авиации союзников. В эти же дни дронами были атакованы объекты в Ленинградской области. Под удар украинских дронов тогда попали нефтеналивные порты в Усть-Луге и Приморске, в обеих гаванях произошло возгорание.

Прибалтика открыла небо для украинских дронов

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории стран ЕС в обход Белоруссии. Официально Таллин, Рига и Вильнюс о своей причастности к атакам не объявляли.

Несколько дронов упали в прибалтийских странах. Так, обломки БПЛА были обнаружены 25 марта в Краславском крае на юго-востоке Латвии, еще один украинский БПЛА в ночь на 24 марта упал в озеро в Варенском районе Литвы. Один беспилотник врезался в трубу электростанции в эстонском Аувере.

Эстония объяснила отказ сбивать украинские дроны в своем небе

Эстония не стала сбивать украинские беспилотники в своем небе, чтобы избежать эскалации с Россией. Об этом в интервью Postimees заявил министр обороны республики Ханно Певкур. По его словам, его ведомство вовремя обнаружило БПЛА, но риски перехвата были велики.

Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией Ханно Певкур министр обороны Эстонии

Политик призвал эстонцев привыкать к налету украинских беспилотников, даже несмотря на рекордные траты республики на оборону. Он отметил, что Таллин накануне не смог остановить прилеты даже единичных БПЛА. Министр обороны предупредил граждан, что подобные случаи могут повториться и они должны быть к этому готовы.

После этого эстонская госкомпания Elering решила спрятать энергообъекты в бетонные саркофаги. «Такая мера способна защитить узлы от одиночных беспилотников, однако при массированных атаках подстанции все равно останутся уязвимыми», — объяснили в организации. Отмечается, что бетонирование ключевых наземных элементов обойдется Таллину примерно в пять миллионов евро.

В России уличили власти Прибалтики в резком развороте

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» обратил внимание, что власти прибалтийских стран очень непоследовательны в своих высказываниях и теперь в очередной раз поменяли свое решение, когда поняли, что ответ со стороны России может быть очень жестким. Он отметил, что в республиках надеялись, что Россия молча примет их готовность предоставить воздушный коридор для украинских дронов, однако просчитались в этом вопросе. Он подчеркнул, что Россия будет сбивать дроны на дальних подступах, независимо от траектории их движения. По его словам, страны Прибалтики, вероятнее всего, уже оценили возможный ущерб от подобных ситуаций и пошли на попятную.

В свою очередь, российский военблогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь» предложил расширить зону специальной военной операции (СВО) за счет территории стран НАТО. Публицист отметил, что украинские дроны, которые Киев запускал в Ленинградскую область, могли попасть туда через граничащие с Россией страны Балтии. Звинчук предложил поступать так же, но отправлять снаряды для удара по Украине в обратном направлении, используя территории тех же государств. «Никаких принципиальных технических и (...) даже политических помех этому нет», — заявил он.