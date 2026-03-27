22:23, 27 марта 2026

Эстония объяснила отказ сбивать украинские дроны в своем небе

Министр Певкур: Эстония не сбивала БПЛА, чтобы избежать эскалации с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Эстония не стала сбивать украинские беспилотники в своем небе, чтобы избежать эскалации с Россией. Об этом в интервью Postimees заявил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур.

По его словам, его ведомство вовремя обнаружило БПЛА, но риски перехвата были велики. «Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», — сказал политик.

Также Певкур заявил, что ведется расследование инцидента с упавшими в Прибалтике дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если оно выявит воздействие российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на беспилотники, то Таллин возложит ответственность на Москву.

25 марта дрон врезался в объект критической инфраструктуры в эстонской деревне Аувере и взорвался. Аналогичный инцидент произошел в Литве, где власти официально заявили, что залетевший на их территорию беспилотник был украинским.

Позднее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России.

