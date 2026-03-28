02:45, 28 марта 2026

Названа подозрительная деталь перед атакой дронов ВСУ на Россию из Прибалтики

Марина Совина

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Перед появлением дронов ВСУ над территорией Латвии в прибалтийской республике закрывали небо для гражданских полетов. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем YouTube-канале.

По его сведениям, Рига анонсировала, что в регионе с 23 по 24 марта будут проводиться учебные полеты авиации союзников.

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории стран ЕС в обход Белоруссии.

Официально прибалтийские государства о своей причастности к атакам не объявляли.

    Последние новости

    Названа подозрительная деталь перед атакой дронов ВСУ на Россию из Прибалтики

    Трамп назвал главную ошибку мировых лидеров

    В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России

    Трамп призвал к уважению к Китаю

    Трамп на форуме в Майами предложил аудитории поговорить о сексе

    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение

    ФБР предложило награду за информацию о взломавших почту его главы хакерах

    Трамп назвал Байдена человеком с очень низким IQ из-за помощи Киеву

    Трамп допустил прекращение поддержки НАТО из-за действий альянса

    Ушедший из России технический гигант захотел зарегистрировать новый товарный знак

    Все новости
