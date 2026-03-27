Эстония решила спрятать энергообъекты в бетон после удара дрона ВСУ

Эстонская госкомпании Elering решила спрятать энергообъекты в бетон от дронов

Эстонская госкомпания Elering после удара дрона Вооруженных сил Украины по электростанции Аувере решила спрятать энергообъекты в бетонные саркофаги. Об этом со ссылкой на пресс-службу энергокомпании сообщает портал err.ee.

«Такая мера способна защитить узлы от одиночных беспилотников, однако при массированных атаках подстанции все равно останутся уязвимыми», — говорится в публикации.

Отмечается, что бетонирование ключевых наземных элементов обойдется Таллину примерно в пять миллионов евро.

Ранее дрон врезался в объект критической инфраструктуры в эстонской деревне Аувере и взорвался. Аналогичный инцидент произошел в Литве, где власти официально заявили, что залетевший на их территорию беспилотник был украинским.