Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 27 марта 2026Бывший СССР

Власти Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ для ударов по России

Минобороны Латвии: Страны Прибалтики не участвуют в организации ударов ВСУ по РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. О предоставлении воздушного коридора украинским дронам высказалась пресс-служба Минобороны Латвии, передает delfi.lv.

«Латвия, а также Литва и Эстония, не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военную технику и гуманитарную помощь», — говорится в публикации.

В ведомстве заявили, что сообщения о предоставлении ВСУ коридора для атак якобы являются кампанией по дезинформации.

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Ребенку прострелили живот в российском регионе

    В Москве отказались прогнозировать начало купального сезона

    За подрыв машины с журналисткой Первого канала назначен пожизненный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok