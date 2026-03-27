Зону СВО захотели расширить на страны НАТО

Военблогер Звинчук предложил расширить зону СВО на страны НАТО

Зону специальной военной операции (СВО) можно расширить за счет территории стран НАТО. Реализовать эту идею захотел российский военблогер Юрий Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь».

Публицист отметил, что украинские дроны, которые Киев запускал в Ленинградскую область, могли попасть туда через граничащие с Россией страны Балтии. Звинчук предложил поступать так же, но отправлять снаряды для удара по Украине в обратном направлении, используя территории тех же государств.

«Ничего не мешает нам делать то же самое, только пуская уже ракеты ровно по тем же маршрутам для захода на территорию т.н. Украины с менее ожидаемых направлений. Это как раз будет тот самый необходимый "подъем эскалации"», — заявил он.

Военблогер предположил, что НАТО не станет применять пятую статью устава организации, согласно которой вооруженное нападение на одну из стран альянса будет приравнено к атаке на все военное объединение.

Никаких принципиальных технических и (...) даже политических помех этому нет Михаил Звинчук

Как стало известно ранее, Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов Вооруженных сил Украины через свою территорию для ударов по России. «Ранее пролеты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции», — говорится в публикации Mash.

Под удар украинских дронов тогда попадали нефтеналивные порты в Усть-Луге и Приморске. В обеих гаванях произошло возгорание.