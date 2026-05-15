13:59, 15 мая 2026Экономика

В Кремле оценили ситуацию с топливом на Кубе

Песков назвал сложной ситуацию с топливом на Кубе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Нынешняя ситуация с топливом на Кубе является сложной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Проблемы с обеспеченностью островного государства основными видами топлива он назвал «действительно сложной». Российские власти поддерживают контакты с кубинскими коллегами и пытаются найти решение возникшей проблемы. «Ситуация действительно сложная», — констатировал Песков.

При этом он не стал пояснять, обращались ли представители Кубы за помощью в этом вопросе к России. «Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями», — резюмировал Песков.

Топливный кризис на Кубе разгорелся на фоне энергетической блокады со стороны США. На этом фоне импортеры из островного государства лишились возможности закупать нефть из Мексики и Венесуэлы, которые до недавнего времени обеспечивали значительную часть потребностей страны в топливе.

К настоящему времени, сетовал глава кубинского Минэнерго Висенте де ла О Леви, все топливные запасы на острове исчерпались. Речь идет в том числе о нехватке мазута и дизельного топлива. Проблем местным властям добавляют массовые протесты в Гаване, которые начались из-за самых масштабных за последние десятилетия веерных отключений электроэнергии. В сложившихся реалиях справиться в одиночку с критической ситуацией в энергетике без помощи извне будет практически невозможно, сходятся во мнении эксперты.

