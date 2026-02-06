Реклама

Наука и техника
10:38, 6 февраля 2026Наука и техника

Россия задумала ежемесячно выпускать по 40 тысяч «уничтожителей» американских Abrams

СКБ Piranha запланировало расширение производство FPV-дронов «Пиранья»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Благодаря созданию четвертой производственной линии в России возможно наладить ежемесячный выпуск до 40 тысяч FPV-дронов линейки «Пиранья», при помощи которых ранее в зоне специальной военной операции (СВО) был впервые подбит танк Abrams американского производства, заявило Симбирское конструкторское бюро (СКБ) Piranha на выставке «Дронтех» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что речь идет малых и средних беспилотниках линейки, а также наземных станциях управления, воздушных ретрансляторах, системах связи и комплектующих.

В августе на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» представитель СКБ Piranha заявил, что организация ежемесячно производит до 10 тысяч российских FPV-дронов мультироторного типа «Пиранья».

В апреле 2024-го СКБ сообщало, что в Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья».

В феврале того же года Piranha заявило, что первый американский танк Abrams, который поразили российские военнослужащие в зоне СВО, был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья».

    Обсудить
