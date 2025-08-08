Объемы производства российских «Пираний» раскрыли

СКБ Piranha: Ежемесячно производится до 10 тысяч российских дронов «Пиранья»

Ежемесячно производится до 10 тысяч российских FPV-дронов мультироторного типа «Пиранья». Объемы выпускаемой продукции ТАСС на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» раскрыл представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) Piranha.

По словам собеседника, организация поставляет беспилотники «Пиранья-7», «Пиранья-10» и «Пиранья-13». «Они являются уникальной платформой, так как на них можно разместить новую нашу разработку, воздушный ретранслятор сигнала. Это позволяет увеличить дальность связи с дроном-камикадзе, который улетел на передовую», — сказал представитель бюро.

Спикер отметил, что дроны «Пиранья» получили новую систему стабилизации, позволяющую им находиться на высоте 200 метров, и четырехканальную систему связи.

В феврале РИА Новости со ссылкой на представителя СКБ сообщили, что организация создала и успешно испытала аналог китайского беспилотника Mavic — многофункциональный дрон-ретранслятор «Сова-13», позволяющий операторам самостоятельно менять частоты на нужные перед боевым вылетом.