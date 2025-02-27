В России разработали дрон с возможностью быстрой смены частот

СКБ «Пиранья» разработало дрон «Сова-13» для разведки с быстрой сменой частот

В России создали и успешно испытали аналог китайского дрона Mavic — многофункциональный дрон-ретранслятор с возможностью вести разведку «Сова-13». Он позволяет операторам самостоятельно менять частоты на нужные прямо перед боевым вылетом, рассказали РИА Новости представители компании-разработчика Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья».

«Его главным преимуществом является модульность: боец, выбрав определенную частоту, может самостоятельно извлечь камеру, видеопередатчик, антенны и заменить на любую частоту, которая необходима, непосредственно перед боевым вылетом. Раньше в этом случае надо было создавать новый дрон», — отметили в СКБ.

Беспилотник оснащен цифровой камерой со стабилизацией, видеосигнал преобразовывается в аналоговый и передается прямо на очки оператора БПЛА. Качество картинки получается лучше, чем на большинстве альтернативных решений, а такой тип сигнала невозможно заглушить.

«Вероятность потерять аппарат или сигнал связи существенно меньше. "Мавики" — дорогое удовольствие и теряются на передовой довольно часто. Теперь эффективность ведения боя увеличится благодаря многофункциональному дрону "Сова-13"», — указал собеседник агентства.

Дрон способен вести разведку до 1,5 часов (китайский дрон выдерживал до 50 минут), работать и на стандартных частотах 5.8 ГГц, так и на специальных уникальных частотах, что позволит управлять им даже в сложных условиях, в том числе при попытках подавления связи системами РЭБ.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» передал, что ВС России начали применять ранее неизвестные дроны-камикадзе. Новый аппарат используется для поражения целей в Сумской области. Беспилотник похож на «Куб-2» по компоновке, но в деталях отличается от него.