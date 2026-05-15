12:34, 15 мая 2026Россия

Минобороны России раскрыло подробности о массированном и групповых ударах по Украине

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России за четыре дня нанесли массированный и два групповых удара по Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«С 12-го по 15-е мая т. г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"», — говорится в сообщении.

Атаки наносились по предприятиям оборонно-промышленного комплекса республики, объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских войск, местам сборки и запуска БПЛА, а также складам, где хранились боеприпасы и горючее.

Помимо того, под удары попали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь с 14 на 15 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ попали 18 российских регионов.

