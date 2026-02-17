Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

12:08, 17 февраля 2026Наука и техника

Обнаружено неожиданное влияние специй на здоровье мозга

Front Nutr: Куркума, шафран и другие приправы снижают выраженность депрессии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock / Fotodom

Некоторые привычные специи могут оказывать влияние на настроение и снижать выраженность симптомов депрессии. К такому выводу пришли китайские исследователи, обобщившие данные экспериментальных и клинических работ о влиянии пряностей на мозг. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы отмечают, что куркума, шафран, имбирь, черный перец и перец чили содержат растительные биологически активные соединения с нейропротекторными свойствами. По данным исследований, эти вещества способны воздействовать на ключевые механизмы, связанные с депрессией: снижать нейровоспаление и окислительный стресс, регулировать обмен нейромедиаторов и влиять на ось «кишечник — мозг». Также обсуждается их роль в поддержании нейропластичности — способности мозга адаптироваться и формировать новые связи.

В отличие от классических антидепрессантов, специи обычно употребляются в небольших дозах как часть повседневного рациона. Это может обеспечивать постепенное и многоуровневое воздействие при относительно благоприятном профиле безопасности. Однако исследователи подчеркивают, что биодоступность активных веществ и точные терапевтические дозировки требуют дальнейшего изучения.

Авторы считают, что понимание роли питания и растительных компонентов в регуляции эмоционального состояния может расширить возможности профилактики и вспомогательной терапии депрессии.

Ранее ученые выяснили, что регулярные аэробные нагрузки уменьшают симптомы депрессии и тревожности.

