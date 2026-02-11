Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:34, 11 февраля 2026Наука и техника

Раскрыт самый простой способ снизить тревожность без лекарств

BJSM: Регулярные аэробные нагрузки уменьшают симптомы депрессии и тревожности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Аэробные нагрузки — бег, плавание или танцы — помогут наиболее действенно уменьшить симптомы депрессии и тревожности. К такому выводу пришли авторы крупного обзора исследований, опубликованного в British Journal of Sports Medicine (BJSM). По их данным, регулярные тренировки по эффективности сопоставимы, а иногда и превосходят медикаментозную терапию и психотерапию.

Ученые проанализировали десятки метаанализов, охватывающих сотни клинических испытаний и десятки тысяч участников в возрасте от подростков до пожилых людей. В обзор включили рандомизированные исследования, где упражнения сравнивались с отсутствием вмешательства, плацебо или альтернативной активностью. Оценивались разные форматы: аэробные нагрузки, силовые тренировки, йога и другие практики, а также их сочетания.

Материалы по теме:
Зумба: что это за фитнес? Польза танца для похудения, противопоказания и советы
Зумба: что это за фитнес?Польза танца для похудения, противопоказания и советы
8 июня 2024
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой: на пресс, ягодицы и спину
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой:на пресс, ягодицы и спину
31 октября 2023

Результаты показали, что физическая активность оказывает умеренный положительный эффект при депрессии и небольшой или умеренный — при тревоге. Особенно выраженный эффект отмечался у молодых людей 18-30 лет и у женщин после родов. При этом для борьбы с депрессией наилучшие результаты давали групповые и занятия под наблюдением тренера. Для снижения тревожности, по данным анализа, лучше подходили более короткие программы продолжительностью до восьми недель и умеренной интенсивности.

Авторы подчеркивают, что упражнения — доступный и экономически выгодный способ поддержки психического здоровья, который дополнительно улучшает физическое состояние.

Ранее ученые выяснили, что 24 минуты прослушивания музыки снижает уровень тревожности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

    Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

    Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

    Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

    Туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде

    В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

    Законность вывешивания списка должников в подъезде оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok