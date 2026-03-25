Миру предсказали появление нефтяного юаня

Deutsche Bank: Из-за конфликта на Ближнем Востоке может появиться нефтяной юань

Иранский кризис может стать причиной ослабления нефтедоллара и положить начало появлению нефтяного юаня. Такой прогноз подготовили специалисты Deutsche Bank. Их процитировало ТАСС.

Основанием для таких прогнозов стали сообщения о том, что Иран будто бы ведет переговоры с восемью государствами о проходе их судов через Ормузский пролив. Однако Тегеран ставит условие — эти страны должны расплачиваться за покупку нефти юанями.

Кроме того, в банке обратили внимание на то, что нападение США на Иран нанесло большой урон традиционным союзникам Соединенных Штатов. В первую очередь речь идет о Европе, Японии и Южной Корее. Их экономики серьезно пострадали от скачка цен на энергоносители, а также из-за проблем, которые повлекли за собой иранские удары по нефтяным месторождениям и соответствующей инфраструктуре на Ближнем Востоке. Одновременно с этим Китай и Индия смогли договориться с Тегераном о проходе их кораблей через Ормузский пролив.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе сближение стран Персидского залива со странами Азии может повлечь за собой уменьшение доли доллара в расчетах за энергоносители. А это скажется на судьбе американской валюты и ее роли в международной торговле и резервах.

По информации Bloomberg, власти азиатских государств ждут самого скверного развития событий в энергетике из-за продолжения ближневосточного конфликта. Дефицит топлива уже остро ощущается во всей этой части света.

