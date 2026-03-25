Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 25 марта 2026Экономика

Миру предсказали появление нефтяного юаня

Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Иранский кризис может стать причиной ослабления нефтедоллара и положить начало появлению нефтяного юаня. Такой прогноз подготовили специалисты Deutsche Bank. Их процитировало ТАСС.

Основанием для таких прогнозов стали сообщения о том, что Иран будто бы ведет переговоры с восемью государствами о проходе их судов через Ормузский пролив. Однако Тегеран ставит условие — эти страны должны расплачиваться за покупку нефти юанями.

Кроме того, в банке обратили внимание на то, что нападение США на Иран нанесло большой урон традиционным союзникам Соединенных Штатов. В первую очередь речь идет о Европе, Японии и Южной Корее. Их экономики серьезно пострадали от скачка цен на энергоносители, а также из-за проблем, которые повлекли за собой иранские удары по нефтяным месторождениям и соответствующей инфраструктуре на Ближнем Востоке. Одновременно с этим Китай и Индия смогли договориться с Тегераном о проходе их кораблей через Ормузский пролив.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе сближение стран Персидского залива со странами Азии может повлечь за собой уменьшение доли доллара в расчетах за энергоносители. А это скажется на судьбе американской валюты и ее роли в международной торговле и резервах.

По информации Bloomberg, власти азиатских государств ждут самого скверного развития событий в энергетике из-за продолжения ближневосточного конфликта. Дефицит топлива уже остро ощущается во всей этой части света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

    Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    У молодых москвичей появилось неожиданное хобби

    В партии Зеленского высказались о кризисе в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok