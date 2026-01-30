Мужчина лишился жены во время отпуска на Мальдивах, напился в аэропорту от горя и не выжил

Британец лишился жены во время традиционного отпуска на Мальдивах на Рождество, напился в аэропорту от горя и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 70-летняя Элейн и 71-летний Малкольм Ричмонд отправились на остров Эллайду, где отдыхали не менее 60 раз. Они любили заниматься дайвингом, но во время очередного погружения течение унесло Элейн — ее достали бездыханной из воды 19 декабря 2025 года.

Спустя два дня ее супруг должен был вылететь на родину, однако напился до такой степени, что организм мужчины не выдержал. По словам медиков, Ричмонда не стало из-за сердечного приступа на фоне острого алкогольного отравления.

