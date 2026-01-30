Реклама

20:10, 30 января 2026Путешествия

Мужчина лишился жены во время отпуска на Мальдивах, напился в аэропорту от горя и не выжил

Daily Mail: Британец лишился жены на Мальдивах, напился и не выжил
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sun_Shine / Shutterstock / Fotodom

Британец лишился жены во время традиционного отпуска на Мальдивах на Рождество, напился в аэропорту от горя и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 70-летняя Элейн и 71-летний Малкольм Ричмонд отправились на остров Эллайду, где отдыхали не менее 60 раз. Они любили заниматься дайвингом, но во время очередного погружения течение унесло Элейн — ее достали бездыханной из воды 19 декабря 2025 года.

Спустя два дня ее супруг должен был вылететь на родину, однако напился до такой степени, что организм мужчины не выдержал. По словам медиков, Ричмонда не стало из-за сердечного приступа на фоне острого алкогольного отравления.

Ранее отдыхавшего в Таиланде с супругой туриста унесло в море обратным течением. Инцидент произошел на Пхукете.

