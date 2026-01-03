Генпрокурор Бонди: Мадуро и его супруге предъявили обвинения

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения, их будут судить в США. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в соцсети X.

Бонди уточнила, что Мадуро и Флорес обвиняются в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре против США с целью хранения пулеметов и взрывных устройств. «Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах», — добавила она.

Генпрокурор также поблагодарила президента США Дональда Трампа за смелость и американских военнослужащих — «за невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев».

Ранее 3 января Трамп заявил, что в ходе операции армии США Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В связи с этим МИД России выразил обеспокоенность и призвал руководство США прояснить ситуацию.