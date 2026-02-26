Реклама

Адвокат Мадуро высказался о препятствиях со стороны США

Адвокат Поллак: Администрация США препятствует оплате юридических услуг Мадуро
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Барри Дж. Поллак

Барри Дж. Поллак. Фото: Tyrone Siu / Reuters

Адвокат захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Дж. Поллак рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа препятствует оплате юридических услуг венесуэльского лидера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Правительство Венесуэлы обязано покрыть платежи Мадуро. Мадуро имеет законные основания ожидать, что правительство Венесуэлы сделает это», — сказал адвокат.

В связи с тем, что Мадуро и правительство Венесуэлы находятся под санкциями Министерства финансов США, адвокату нужно получить лицензию на представление интересов захваченного лидера и получение оплаты со стороны венесуэльского правительства.

По словам адвоката, лицензия была выдана 9 января, но спустя три часа после выдачи Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов внесло в нее поправки, запретив правительству Венесуэлы оплачивать расходы на защиту Мадуро.

В результате, как заявил Поллак в своем письме от 20 февраля, Мадуро не может позволить себе его услуги. Он утверждал, что Министерство финансов «вмешивается в возможность Мадуро нанять адвоката» и нарушает его право, гарантированное шестой поправкой к Конституции США.

23 февраля заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский в ходе заседания высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН призвал Соединенные Штаты незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

