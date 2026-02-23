В МИД России призвали США освободить Мадуро и его жену

Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский в ходе заседания высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН призвал Соединенные Штаты освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу», — заявил он.

Любинский подчеркнул, что РФ выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование разногласий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам заявил, что США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы положить конец влиянию России и Китая в республике.